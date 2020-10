Le format 100 % numérique de ce salon de recrutement permet aux entreprises et aux candidats de gagner du temps et d’augmenter les chances de trouver une offre ou un candidat correspondant aux attentes.

Si vous souhaitez participer au salon Hello Handicap, il est nécessaire de s’inscrire en ligne et de créer gratuitement un compte. Jusqu’au 27 octobre, vous pouvez déposer votre CV sur la plateforme et postuler aux offres qui vous intéressent et qui correspondent à votre profil.

Les recruteurs prennent ensuite connaissance de votre CV, et peuvent présélectionner différents candidats, auxquels ils feront passer des entretiens du 27 au 30 octobre, durant le salon Hello Handicap, par tchat ou par téléphone.

Le salon de recrutement Hello Handicap, dont la 26e édition est sur le point de débuter, est organisé en partenariat avec l’Apec, Pôle Emploi, l’Agefiph, Duoday et Cap Emploi. Il a lieu 3 fois par an, uniquement à distance.