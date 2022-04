Après le Royaume-Uni, plusieurs cas d’hépatites aigües ont été identifiés aux États-Unis, en Espagne, en Irlande, au Danemark et aux Pays-Bas. Les malades sont principalement des enfants de moins de 10 ans. En France, deux cas suspects ont été relevés selon France Inter. Et d’après les Hospices civils de Lyon contactés par BFM Lyon, ils ont « résolus ».

Notons qu’à l’heure actuelle, 5 virus désignés par les lettres A, B, C, D et E causent cette inflammation du foie. Cependant, ils n’ont pas été repérés chez les patients atteints par cette hépatite aigüe. C’est pour cette raison que pour le moment, son origine reste inconnue .

Que faut-il faire pour s’en prémunir ?

Pour se prémunir contre cette hépatite d’origine inconnue qui touche particulièrement les enfants de moins de 10 ans, Meera Chand, la directrice des infections cliniques et émergentes à l’Agence britannique de sécurité sanitaire conseille de bien se laver les mains. Cela « contribue à réduire la propagation de bon nombre des infections sur lesquelles nous enquêtons », précise-t-elle. Et comme l’origine de ce virus peut être causée par des aliments, il faut également penser à les laver.

Par ailleurs, il ne faut pas non plus oublier les gestes barrières. En effet, une contamination à la Covid-19 peut également « mener à une atteinte hépatique », précise à La Dépêche le professeur Jacques Izopet, chef du service de virologie au centre hospitalier universitaire de Toulouse. De plus, l’adénovirus a été détecté chez plusieurs patients atteints par cette hépatite. Et celui-ci se transmet par des gouttelettes respiratoires.