Les opérateurs percevront des commissions

Autrement dit, les passagers et les conducteurs ne verront pas de gros changement par rapport au dispositif qui avait été mis en place jusqu’en juillet 2020.

Pour rappel, ce système avait été arrêté car la Région ne voulait pas verser de subventions aux opérateurs. Et finalement, le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a accepté de revenir sur cette décision.

Ainsi, le budget de 6 millions d’euros prévoit également une rémunération pour les opérateurs qui permet de prendre en charge une partie des coûts de production d’un trajet. Les 100 000 premières réservations permettront aux entreprises de covoiturage de percevoir 50 centimes par passager. Puis, le barème est dégressif : au-dessus du million de trajets, chaque passager permettra de recevoir une compensation de 0,15 euro.



De plus, les opérateurs auront aussi droit à une subvention allant jusqu’à 70 000 euros pour intégrer les fonctionnalités techniques du Maas (Mobility as a Service) qui permet aux usagers de planifier et de payer l’intégralité de leurs trajets via une seule application.



Ces nouvelles conventions devraient être signées d’ici la fin du mois de mars par les opérateurs.