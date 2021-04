Si les foyers fiscaux éligibles sont toujours obligés de s'assurer de l'exactitude des informations les concernant, leur déclaration de revenus est largement simplifiée. Elle est en effet automatiquement remplie selon les informations transmises par les employeurs, les caisses de retraite ou encore Pôle Emploi, puis est envoyée à l'administration fiscale de façon tacite. Il est cependant possible de refuser de bénéficier de ce dispositif et de déclarer ses revenus de façon habituelle.

Une fois votre déclaration transmise et traitée, l'administration fiscale définira, comme pour une déclaration de revenus « classique » :

le montant de votre impôt 2021 ;

; votre revenu fiscal de référence 2020 ;

; votre nouveau taux de prélèvement à la source (qui sera actualisé au 1er septembre).

La déclaration automatique des revenus en ligne

Si vous êtes éligible à ce service, il vous suffit de vous rendre sur votre Espace particulier. À partir du 8 avril 2021, vous serez prévenu par courriel et pourrez consulter votre déclaration de revenus en ligne. Il est important de vérifier l'exactitude de toutes les informations déjà remplies. Si toutes les données sont correctes, vous n'avez rien à faire, la déclaration est tacite.

Cependant, si des modifications sont à apporter, vous devrez effectuer votre déclaration de revenus de façon habituelle.

La déclaration automatique des revenus version papier

La déclaration en ligne est désormais obligatoire. Toutefois, si vous n’avez pas la possibilité de l’effectuer (absence de connexion internet, etc.), vous recevrez une version papier du formulaire 2042 K AUTO. Ce document, déjà rempli, récapitule vos informations fiscales. Encore une fois, il est de votre responsabilité de vérifier la conformité des informations. Si tel est le cas, vous n'avez rien à faire. Aucun document à renvoyer ou coup de fil à passer. Cependant, si vous souhaitez modifier certains éléments déclaratifs, les pages 2, 3 et 4 de votre courrier vous permettront de le faire et vous expliqueront la façon de procéder.