Lancé le 9 février 2021, le service en ligne InserJeunes permet d’accompagner les jeunes à choisir la formation professionnelle qui leur correspond le mieux. Grâce à divers indicateurs d’insertion, les élèves et leur famille peuvent comparer les différents établissements et les formations pour effectuer un choix éclairé. Cet outil s’inscrit dans la volonté de rendre le système de formation plus efficace.

Une meilleure orientation des jeunes dans la voie professionnelle Pour beaucoup de jeunes, choisir une orientation en voie professionnelle n’est pas une mince affaire. Face à la multiplicité des formations et des établissements, ils sont rapidement perdus et peuvent se sentir dépassés. L’objectif de ce nouveau dispositif, nommé « InserJeunes », est d’aider chaque jeune à choisir la bonne orientation en voie professionnelle. Accessible depuis l’adresse inserjeunes.education.gouv.fr, le site internet permet de s’informer de manière simple, claire et précise sur la filière, les formations et les établissements les mieux adaptés selon sa situation et ses envies. Insufflé par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, ce service en ligne permet de responsabiliser les jeunes afin de les placer acteurs de leur propre futur professionnel. La plateforme renvoie également vers des sites institutionnels venant compléter les renseignements. On retrouve notamment :

Nouvelle voie pro de l’Onisep,

La bonne alternance de Pôle emploi,



Le portail de l’alternance du ministère du Travail de l’Emploi et de l’Insertion.