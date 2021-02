Plus de jeux d’argent pendant au moins trois ans

Mais concrètement, qu’une interdiction volontaire de jeux ? Après avoir intégré le fichier, le joueur ne pourra plus entrer dans un casino ou un club de jeux. Les paris sportifs ou hippiques en ligne et les sites de poker agréés par l’Autorité nationale des jeux lui seront également interdits. Il n’aura pas non plus accès aux jeux du PMU ou à ceux de la Française des jeux, qu’ils soient réalisés sur Internet ou avec un compte joueur dans un des points de vente.

Pour rappel, cette interdiction est valable pour une durée de trois ans minimum. À la fin de cette période, le joueur peut effectuer une demande de levée d’interdiction s’il estime qu’il n’en a plus besoin.

À l’heure actuelle, 38 500 personnes sont inscrites dans le fichier. La simplification de la procédure a pour objectif d’amener d’autres parieurs compulsifs à franchir le pas.