La crise sanitaire a impacté tous les secteurs de l’économie, et la culture en fait partie. Le maintien des Journées européennes du patrimoine a donc une importance, pour les professionnels et pour un public en recherche de divertissement.

Les Journées européennes du patrimoine sont elles-mêmes chargées d’histoire, avec une création qui remonte à 1984. Jack Lang, alors ministre de la Culture, est le premier à les mettre en place. Après un succès retentissant, il soumet l’idée au Conseil de l’Europe. En 1991, ce dernier les officialise et elles deviennent une manifestation à la fois nationale et européenne . Désormais, 50 États participent avec une même ambition : sensibiliser les citoyens à la protection du patrimoine de l’Europe.

La 37ème édition des Journées européennes du patrimoine est dédiée à l’éducation, dont le thème s’intitule « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! » . Elle met l’accent sur la transmission aux jeunes générations d’un intérêt pour le patrimoine et sa diversité. Par ailleurs, le week-end est précédé, le vendredi 18 septembre, de l’ opération « Levez les yeux ! » dans les écoles, de la maternelle au lycée.

Un programme pour tous les goûts

Chaque ville et région établit son programme des festivités, en renseignant les lieux ouverts et les animations envisagées. De nombreux établissements imaginent des visites guidées originales, contées ou en costume d’époque, et parfois des spectacles en lien avec le thème. Le public sera sans nul doute conquis par la beauté de ce qu’il découvrira et par l’enthousiasme des organisateurs.

Pour vous aider, une carte interactive est disponible et référence toutes les informations utiles. Les foules se pressent à la porte de certains monuments comme le Palais de l’Élysée ou le Palais du Luxembourg, il ne faut donc pas hésiter à réserver au préalable.

Vous pouvez également inscrire votre site et animation au programme des Journées européennes du patrimoine, à condition de remplir les critères de participation diffusés sur le site du ministère de la Culture.