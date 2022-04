C’est une véritable série noire. Après les pizzas Buitoni et les chocolats Kinder, c’est désormais au tour de plusieurs fromages d’être concernés par une campagne nationale de rappel, car ils sont impropres à la consommation. Et ces rappels viennent s’ajouter à la très longue liste des 5 285 références de produits dangereux ou non conformes.