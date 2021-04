Accident du travail en télétravail : que dit la loi ?

La législation a prévu l’éventualité d’un accident du travail survenu sur son lieu de télétravail. L’article L1222-9 du Code du travail stipule qu’un accident qui s’est déroulé « sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’activité professionnelle du télétravailleur » est considéré comme étant un accident du travail « au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ».

Pour rappel, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale considère un accident du travail comme un événement survenu « par le fait ou à l’occasion du travail » et cela, « quelle qu’en soit la cause ».

Autrement dit, si un télétravailleur est victime d’une chute durant son activité professionnelle, cela peut être présumé comme être un accident du travail. Et la procédure est la même que s’il s’était blessé sur son lieu de travail. Le salarié doit informer son employeur dans les 24 heures et consulter un médecin. Puis l’entreprise établira une DAT (déclaration d’accident du travail) et transmettra ce document à la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie).