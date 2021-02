Vous l’avez peut-être remarqué : les achats en ligne sont plus sécurisés . Voici toutes les nouveautés.

De nombreux consommateurs se posent la même question : où peut-on faire ses courses le moins cher ? On a la réponse !

Autre annonce faite par la HAS cette semaine : les anciens malades de la Covid-19 n’auraient besoin que d’ une seule dose de vaccin.

Ce jeudi 11 février 2021, la Haute autorité de santé (HAS) a donné son agrément sur les tests salivaires . Alors, comment vont-ils être réalisés ?

Depuis un mois, se faire volontaire interdire de jeux est plus facile. On explique les raisons.

Ce vendredi 12 février 2021, c’est le Nouvel An chinois. Cette nouvelle année est placée sous le signe du Buffle de métal. On fait un point sur tout ce qu’il faut connaître sur cet événement.

Depuis le début de l’année, il est possible de solliciter un médiateur si le salarié ou le retraité est en désaccord avec la décision prise par l’ Agirc-Arrco . Mais concrètement, quelle est la démarche à suivre ?

Le saviez-vous ? Exceptionnellement, il est possible de bénéficier de l’assurance chômage à la suite d’une démission. On vous explique les conditions.

Loisirs

Vous pratiquez la pêche ? Dans cet article, on vous présente la date d’ouverture de la pêche à la truite et on revient sur les réglementations en cours.

La culture est fortement impactée par la crise du coronavirus. Pour soutenir les acteurs de ce domaine, une chaîne éphémère a été lancée. Son nom : Culturebox.

