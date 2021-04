La déclaration 2021 sur les revenus de 2020 est ouverte et comporte quelques nouveautés. Comment faire pour ne pas se tromper ? Mauvaise déclaration des dons aux associations, ne pas mentionner une absence de téléviseur, ou encore un problème concernant la pension alimentaire, etc. Un point sur la question.

Votre enfant a plus de 18 ans et commence à gagner ses propres revenus ? Vous pouvez tout de même le rattacher à votre foyer fiscal. Quels sont les avantages ?

Covid-19

Depuis lundi 12 avril, la vaccination est ouverte à tous les Français de plus de 55 ans, quel que soit leur état de santé.

La variant brésilien est au cœur des discussions et des inquiétudes depuis le début de la semaine. Pourquoi ? Est-il vraiment plus contagieux et plus dangereux que le variant anglais ?

En France, près de 2 millions de personnes de plus de 75 ans n'ont pas reçu leur première dose de vaccin contre la Covid-19. L'Assurance maladie a donc décidé de se mobiliser, à travers le dispositif "Aller vers", pour les aider à prendre rendez-vous.

L’exécutif travaille sur un calendrier de déconfinement malgré les incertitudes et la progression de nouveaux variants de la Covid-19. Et la sortie de crise se fera étape par étape à partir de la mi-mai.



Jean Castex a annoncé ce jeudi 15 avril 2021 la création de créneaux réservés à certains salariés de plus de 55 ans, dont les professeurs et les policiers.