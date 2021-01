Une question nous a également taraudés en ce début de semaine : peut-on faire son essence après 18 heures ? On y répond !

À cause de l’épidémie, certains chèques-vacances n’ont pas pu être écoulés. Un dispositif permet donc d'échanger ces chèques périmés.

Les soldes ont commencé ce mercredi. Alors un employé peut-il pendant ses heures de travail faire son shopping ? Et quelles peuvent-être les sanctions ?

Bonne nouvelle pour certains Français. Depuis le début de l’année, les parents qui bénéficient de la PCH (prestation de e compensation du handicap) ont droit à une aide humaine et matérielle.

Alors que de plus en plus de familles monoparentales ont du mal à récupérer la pension alimentaire, un nouveau service a été mis en place pour lutter contre les impayés.

Vous aussi, vous êtes sans doute de plus en plus attentif à la qualité des produits que vous consommez. Alors, sachez qu’un nouvel indicateur permet de mieux vous informer sur leur impact environnemental.

Retraite

On revient en détail sur les personnes qui peuvent partir à la retraite cette année. Et non, il n’est pas obligatoire d’avoir 62 ans…

Bonne nouvelle pour les retraités : ils n’auront plus besoin d’appeler un numéro surtaxé pour joindre l’Assurance retraite.