Covid-19

Lors de sa dernière conférence de presse, ce jeudi 22 avril, le Premier ministre a évoqué la situation sanitaire, la campagne de vaccination, le calendrier de la réouverture des écoles et la question des frontières.



Avec TousAntiCovid Carnet, la France fait un premier pas vers le pass sanitaire. Le but de cette nouvelle fonctionnalité est d'intégrer les résultats des tests de dépistage et prochainement le certificat de vaccination.

Face au variant brésilien, la France va imposer dès demain une quarantaine de dix jours pour les voyageurs venant du Brésil, d'Argentine, du Chili, d'Afrique du Sud et de Guyane.



L’Agence européenne des médicaments a rendu ses conclusions concernant la « sureté » du vaccin Janssen du laboratoire Johnson & Johnson. Selon elle, les bénéfices sont largement supérieurs aux risques.



Le variant indien surnommé « double mutant » fait des ravages en Asie où le nombre de cas a explosé cette semaine. En France, son arrivée prochaine inquiète les autorités sanitaires.

La rentrée scolaire pour les élèves de maternelle et de primaire est bel et bien maintenue le 26 avril. Les collégiens et lycéens retrouveront quant à eux leurs établissements dès le 3 mai. Mais dans quelles conditions les cours vont-ils reprendre ?