Énergie Sur l’année 2020, ce sont près de 5,5 millions de ménages qui ont reçu un chèque énergie. Comment savoir si vous êtes éligible au chèque énergie 2021 ? Quand le recevrez-vous ?

Chèques énergie 2021 : dates d'envoi et nouvelles conditions

Impôts 2021 La déclaration 2021 sur les revenus 2020 approche. Quelles sont les dates ? Quels sont les changements par rapport à l'année précédente ? Nous faisons le point dans cet article. Impôts 2021 : ce qui change pour votre déclaration de revenus ?

Scolarité Le gouvernement envisage de relancer le petit déjeuner gratuit dans les écoles et compte augmenter le financement pour y parvenir. Le gouvernement souhaite relancer le petit déjeuner gratuit à l'école La réputation des Instituts universitaires de technologie (IUT) n’est plus à faire : depuis 50 ans, les entreprises savent reconnaître la valeur de leurs 24 spécialités. Dès la rentrée 2021, ils proposeront un nouveau diplôme, le BUT. De quoi s’agit-il ?

La réforme des IUT instaure un cursus en 3 ans

Passage à l'heure d'été Le passage à l’heure d’été aura lieu ce dimanche 28 mars à 2 heures du matin. Et les Français devront-ils avancer ou reculer leurs montres d’une heure ?

Passage à l'heure d'été : une heure de sommeil en moins dans la nuit de samedi à dimanche

Emploi De nombreuses contaminations ont lieu en entreprise. Afin de freiner la circulation du virus, le gouvernement a publié une nouvelle version du protocole sanitaire et les salariés devront désormais privilégier les paniers repas et déjeuner seuls. Déjeuner seul, panier-repas, télétravail : un nouveau protocole sanitaire dans les entreprises De plus en plus d'escroqueries au CPF (Compte personnel de formation) sévissent. Plus de 10 000 comptes ont déjà été piratés. Comment les repérer et les éviter ? Arnaques au CPF : comment les repérer et protéger son compte ?

Démarches Avec Justif’Adresse, plus besoin de justificatif de domicile pour réaliser vos démarches en ligne sur l’ANTS. Découvrez comment fonctionne ce système mis en place pour simplifier les demandes de titres sécurisés.

Justif'Adresse simplifie les démarches administratives de l'ANTS

Logement Une nouvelle mesure permettra de compenser la baisse des APL que les jeunes en contrat de professionnalisation ont pu constater depuis la réforme, soit depuis le début de l'année. Réforme des APL : la baisse sera compensée pour les jeunes en contrat de professionnalisation Des mesures restrictives vont être appliquées d’ici l’été 2021 quant aux règles d’octroi des crédits immobiliers. Comment accéder à la propriété malgré des modalités d’emprunt plus strictes ? Comment obtenir un crédit immobilier durant la crise ?

Autoroutes Depuis jeudi 18 mars dernier, les automobilistes qui fraudent en franchissant les barrières de péage sans payer se verront lourdement sanctionnés puisque l’amende passe de 75 euros à 375 euros.

Autoroutes : l'amende pour fraude au péage vous coûtera désormais 375 euros

Vacances Vous êtes citadin et rêvez de vous rapprocher de la nature ? Vous vivez déjà à la campagne mais souhaitez découvrir d’autres façons d’élever et cultiver, tout en venant à la rencontre des autres ? Le Wwoofing est fait pour vous !

En quoi consiste le Wwoofing ?