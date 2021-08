Face à la progression du variant Delta, le port du masque est de nouveau obligatoire en extérieur dans plusieurs départements et dans certaines zones en France.

Face à la vaccination, de nombreuses femmes enceintes sont frileuses. Vaccin injecté, contre-indications, pass sanitaire, etc. Faisons le point sur la vaccination des femmes enceintes et les questions qui l’entourent.

Selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, le pass sanitaire devrait être exigé dans les avions, trains et cars dès le 9 août.

On revient en détail sur les différents bouleversements qui attendent les Français dès ce 1er août.

Le ministère de l’Éducation nationale a récemment publié le protocole sanitaire pour la rentrée 2021 . Il comporte quatre scénarios différents (vert, jaune, orange et rouge).

La bourse étudiante est un coup de pouce salvateur pour les jeunes dont la famille dispose de revenus modestes. Découvrez les montants et les conditions pour bénéficier de la bourse sur critères sociaux en 2021-2022.

Les Chèques-Vacances permettent de régler de nombreuses prestations de services liées au tourisme, à la culture et au sport en France. Encore faut-il savoir où et comment les utiliser.

L' aide MOBILI-PASS® s’adresse aux salariés et permet de financer les frais liés à la mobilité professionnelle. Comment en bénéficier ?

L’ allocation de rentrée scolaire , ce coup de pouce très attendu des familles, sera versée le mardi 17 août 2021 en métropole et le 3 août 2021 dans les départements de Mayotte et de la Réunion.

Consommation

La Poste va ralentir la distribution du courrier pour faire des économies en 2023. Il sera délivré en 3 jours et non plus 2.

Tout client s'est déjà vu refuser le paiement par carte bancaire dans un commerce. Mais les commerçants ont-ils vraiment le droit de refuser le paiement par carte ?