Depuis plusieurs années, des pays asiatiques comme la Chine se plaignent d’être considérés comme la poubelle du monde . Puisque les déchets qu’ils reçoivent ne peuvent être recyclés, les pays destinataires sont contraints de les brûler et/ou les jeter dans les cours d’eau ou les océans. En incinérant les plastiques non recyclables, les pays en développement contribuent à augmenter le niveau de pollution de l’air et de l’eau.

Auparavant, les pays de l’Union européenne envoyaient régulièrement les déchets difficilement recyclables au-delà de leurs frontières , vers des contrées n’appartenant pas à l’ OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Outre-atlantique, les comportements ne sont guère plus louables. Les États-Unis ont par exemple envoyé 157 000 conteneurs de déchets plastiques non triés vers les pays pauvres.

Une réglementation plus stricte en 2021

Ces pratiques appartiennent désormais au passé. Depuis le 1er janvier 2021, les pays membres de l’UE ne sont plus autorisés à exporter les déchets plastiques non triés et considérés comme dangereux. Les plastiques ne peuvent en effet être correctement recyclés lorsque différentes familles de ce matériau sont mélangées. Grâce à cette mesure, la traçabilité des déchets plastiques devrait être améliorée, limitant ainsi les méfaits de leur circulation légale et illégale.

La Commission européenne a publié un nouveau règlement le 22 décembre 2020, afin de mettre en place une gestion raisonnée des déchets exportés. Si les plastiques non triés ne peuvent plus être confiés aux pays non-membres de l’OCDE, il reste en revanche possible d’envoyer les déchets plastiques propres. Ce transfert n’est toutefois possible que sous deux conditions :

l’envoi d’une notification au pays destinataire, officialisant la demande ;

; l’accord du pays destinataire. Ce dernier est en effet libre de refuser l’importation des déchets. Une simple déclaration n’est par conséquent plus suffisante et un accord préalable s’impose.

Les pays développés ne pourront plus déverser leurs déchets plastiques, même propres, contre le gré des pays en développement.