Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les tests se multiplient partout en France. L’opération est souvent désagréable en raison de l’écouvillon utilisé pour effectuer le prélèvement. Bonne nouvelle pour les Français : la HAS a donné son feu vert pour les tests salivaires dans certains cas. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé le déploiement des premiers tests dans les hôpitaux de Paris dès aujourd’hui et fait la promesse de 200 000 à 300 000 tests salivaires par semaine dès la mi-février.

Écoles, universités, Ehpad et soignants : des tests salivaires pour les dépistages massifs

Les tests salivaires étaient autorisés depuis septembre sur des personnes présentant des symptômes et qui ne supportaient pas le prélèvement nasopharyngé : les enfants, les malades, etc. La HAS recommande désormais de les étendre aux personnes cas contact. Mais la grande nouveauté est l’autorisation des tests salivaires pour les dépistages massifs au sein des écoles, des universités, des Ehpad, et auprès du personnel soignant. Ce nouvel outil permettra d’accélérer encore le dépistage sur le territoire.