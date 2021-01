En 2021, la Nuit de la lecture s’enrichit et propose de nouveaux évènements « in situ et digitaux », répartis sur 4 soirées consécutives. Pour l’occasion, librairies et bibliothèques ouvrent leurs portes plus longtemps. Des moments d’échange et de convivialité autour du thème « Relire le monde » sont au programme.

Partager ensemble le plaisir de lire La Nuit de la lecture est une initiative lancée en 2017 par le ministère de la Culture. Son but est de rassembler petits et grands autour d’une passion commune : la lecture. En peu de temps, la manifestation a réussi à captiver et se transformer en véritable succès. En 2020, plus de 650 000 personnes ont participé aux 6 000 évènements organisés sur le territoire. Malgré le contexte sanitaire, elle est maintenue cette année et même prolongée sur 4 soirées devenant ainsi les Nuits de la lecture. Pour le ministère de la Culture, cette manifestation est importante et permet de réaffirmer la place capitale du livre dans notre société. C’est aussi faire preuve de soutien envers les acteurs de la chaîne du livre, fragilisés par la crise. Le thème de l’édition, « Relire le monde », n’est également pas anodin. Il encourage les lecteurs à s’évader, découvrir de nouvelles choses et voyager à travers les livres, sans jamais avoir besoin de quitter leur chaise.

Les acteurs de la chaîne du livre mobilisés Les acteurs de la chaîne du livre se mobilisent du 21 au 24 janvier 2021 pour proposer des animations et évènements inédits. Les Nuits de la lecture sont ouvertes à toutes les structures engagées dans la promotion de la lecture. Pour inscrire son projet au programme, il suffisait simplement de l’ajouter dans l’agenda en ligne de la manifestation avant le 11 décembre 2020. Durant les 4 soirées, bibliothèques et librairies prolongeront leurs horaires d’ouverture et feront découvrir à leurs visiteurs l’envers du décor. Elles ne sont pas les seules à s’investir puisque les établissements scolaires, associations, musées, théâtres ou encore centres culturels redoublent d’imagination pour concevoir des ateliers, expositions et jeux.