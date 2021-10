La nouvelle plateforme « Lumni Étudiant » est disponible depuis le 27 septembre. Elle accompagne les étudiants dans la phase de transition entre le lycée et les études supérieures avec des conseils, des tutos, des cours et des modules de culture générale.

L’objectif de Lumni est de proposer aux élèves du primaire jusqu’au lycée une autre approche de l’apprentissage. À travers des vidéos, des articles et des jeux, ils peuvent enrichir leurs cours, consolider leurs connaissances, développer leur culture générale et mieux comprendre le monde de manière ludique.

La plateforme Lumni s’ouvre aux étudiants

Les étudiants sont confrontés à de nouveaux défis lorsqu’ils entament leurs études supérieures : demande de bourse, recherche de logement, nouvelles méthodes de travail, etc. Pour les aider à aborder leur vie étudiante sereinement, la plateforme éducative Lumni, désormais ouverte aux étudiants, met à leur disposition près de 1 200 contenus adaptés.

Elle s’articule autour de 5 grandes thématiques :

Orientation qui traite des multiples filières, cursus et diplômes existants. Les étudiants y trouveront des articles et vidéos pour les guider dans la réussite de leur parcours ;

qui traite des multiples filières, cursus et diplômes existants. Les étudiants y trouveront des articles et vidéos pour les guider dans la réussite de leur parcours ; Gérer ma vie étudiante : cette rubrique permet aux étudiants d’en savoir plus sur les aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ou encore les démarches à effectuer pour étudier à l’étranger ;

: cette rubrique permet aux étudiants d’en savoir plus sur les aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ou encore les démarches à effectuer pour étudier à l’étranger ; Organisation et méthodes de travail : parce que la méthodologie est différente dans l’enseignement supérieur, la plateforme détaille les bonnes pratiques pour préparer un oral, rédiger une dissertation, etc. ;



: parce que la méthodologie est différente dans l’enseignement supérieur, la plateforme détaille les bonnes pratiques pour préparer un oral, rédiger une dissertation, etc. ; Bien-être et santé : la rubrique regroupe des conseils pour gérer le stress, se détendre, mieux s’alimenter, etc. ;

: la rubrique regroupe des conseils pour gérer le stress, se détendre, mieux s’alimenter, etc. ; Culture générale : grâce aux ressources des partenaires, les étudiants découvriront un ensemble de modules pour développer leur culture générale et décrypter le monde.

D’autres plateformes existent à destination des étudiants. L’université numérique offre également des ressources pédagogiques sur différents thèmes (santé, sciences de l’ingénieur, développement durable, économie et gestion, etc.). Les étudiants pourront découvrir des cours complets, des MOOC, ainsi que des documentaires. Dans la même veine, la plateforme Sup numérique, créée par le ministère de l'Enseignement supérieur, est elle aussi accessible gratuitement et contient plus de 30 000 ressources.