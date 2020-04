En raison de la crise sanitaire actuelle, La Poste a dû adapter ses services pour garantir la sécurité de ses employés et des usagers. Son président Philippe Wahl a toutefois annoncé une augmentation de la fréquence de distribution du courrier à 4 jours par semaine et la réouverture progressive de 10 000 points de contact. Le point sur ses déclarations.

Colis et courrier désormais livrés 4 jours par semaine

Le président de La Poste Philippe Wahl a fait savoir que l’entreprise est désormais prête à redéployer progressivement ses services. En raison de l’épidémie de Covid-19, le groupe a dû adapter son organisation : de nombreux bureaux avaient dû fermer temporairement leurs portes et la distribution du courrier et des colis ne s’effectuait plus que 3 jours par semaine.

Suite à de nombreuses réunions avec la médecine du travail et la tenue de plusieurs comités d’hygiène, des mesures de protection et d’adaptation des postes ont été mises en place pour éviter toute contamination. Elles ont été jugées « suffisamment substantielles, variées et concrètes » par le tribunal judiciaire de Paris le 9 avril, ce qui permet une reprise sereine des activités de l’entreprise.

Depuis mardi 21 avril, le courrier et les colis sont distribués mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Exceptionnellement pendant les deux premières semaines de mai, les tournées auront lieu du lundi au jeudi (les vendredi 1er et 8 mai étant fériés).

« Quelques dizaines de milliers de colis [sont toujours] en attente dans des bureaux ou des plates-formes industrielles », a fait savoir Mr Wahl. « Nous devrions être capables de les distribuer dans un délai assez court », grâce à l’augmentation de la fréquence des tournées.