Bonne nouvelle pour 2,5 millions de foyers : la prime de Noël sera versée le 16 décembre. Ce coup de pouce bienvenu en période de fêtes de fin d’année existe depuis 1998 et pour la première fois il semblait menacé. Ce lundi 7 décembre, Pôle emploi rassure l’ensemble des bénéficiaires en confirmant l’attribution de cette prime.

La prime de Noël s’adresse aux foyers les plus modestes qui perçoivent une aide financière de Pôle emploi ou la Caisse d’allocations familiales (CAF) au cours du mois de novembre ou décembre 2020. Les allocations en question sont :

Quel est le montant de la prime de Noël ?

Le montant de la prime de Noël est de 152,45 € en France métropolitaine et dans les DOM et 76,22 € à Mayotte. Ce montant est fixe pour toutes les aides énoncées précédemment à l’exception du RSA. En effet, pour ces derniers, la prime dépend de la composition du foyer. Elle s’élève à 152,45 € pour une personne seule et 228,67 € pour un couple. En fonction du nombre d’enfants à charge, elle augmente également, passant de 274,41 € pour un couple avec un enfant à 442,10 € avec quatre enfants.