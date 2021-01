D’après Pôle emploi, 89 % des Français disposent d'une connexion internet en 2020. Le numérique est désormais omniprésent et les entreprises embauchent de plus en plus de spécialistes dont les métiers sont extrêmement variés : de développeur Web à community manager en passant par data scientist. Lors de sa Semaine des métiers du numérique, Pôle emploi les met à l'honneur et propose plus d'un millier d'évènements.