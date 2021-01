Cet évènement initié par LADAPT , l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est placé sous le haut patronage du Président de la République, et celui du secrétariat d’État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées.

Pour ce rendez-vous, plusieurs acteurs économiques et sociaux, entreprises publiques, mais aussi privées, des associations, vont s’engager à faire la promotion de l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Au programme : un Forum emploi, mais aussi un « Jobdating », un « Handicafé », des ateliers pour sensibiliser la population . Au total, plus de 150 évènements auront lieu à travers la France. Ils sont tous répertoriés sur le site de la SEEPH. Sur les réseaux sociaux, vous pourrez suivre tous ces évènements grâce aux hashtags #SEEPH2018.

La question de l’insertion professionnelle des femmes est cœur de cette 22 e édition. Un site spécialement dédié est en ligne depuis le 15 novembre . Le but est de recueillir des témoignages et de mettre en avant des propositions.

Un guide pratique mis au point par LADAPT

À l’occasion de cette semaine pour l’emploi des handicapés, un guide a été mis au point. Ce E-Guide pratique Emploi & Handicap 2018/2019 regroupe des informations pratiques sur la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé). Dans ce guide de 33 pages, vous pourrez retrouver des conseils pour les études, la recherche d’emploi, la manière de rédiger d’un CV et une lettre de motivation, la préparation d’un entretien téléphonique et d’un entretien de recrutement, la formation.

Dans ce fascicule mis au point par LADAPT, on trouve aussi l’annuaire des sociétés qui recrutent comme Carrefour, Siemens, EDF ou la SNCF avec des conseils, des portraits d’entreprises engagées et des témoignages. Par ailleurs, 20 Minutes, RTL, Le Parisien et France Télévisions s’associent à cette opération et soutiennent cette cause.