Ce mardi 22 février, Julien Denormandie, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, a signé un arrêté ministériel interdisant la mise sur le marché français des viandes et des produits à base de viandes qui proviennent d’animaux ayant été traités avec des antibiotiques de croissance . Une interdiction qui prend effet à compter du 22 avril 2022.

Une interdiction en vigueur depuis 2006 pour les éleveurs français

Pour rappel, au sein de l’Union Européenne, les éleveurs n’ont pas le droit d’ajouter des antibiotiques dans les aliments des animaux dans le but de favoriser leur croissance depuis 2006. Et en dehors de l’UE, cette pratique est tolérée dans certains pays.

Or, « dans les cantines et les restaurants, plus de 50 % de la viande en France est aujourd’hui importée », a souligné Julien Denormandie sur RTL avant d’ajouter : « beaucoup de volaille est importée du Brésil, d’Ukraine et de Thaïlande, autant de pays qui continuent à autoriser les antibiotiques de croissance ».