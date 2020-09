Le concours a vu le jour en 2017 pour récompenser les créateurs et artisans parisiens. Il met en évidence le savoir-faire local en indiquant aux consommateurs et aux touristes les produits caractéristiques de la capitale. Les candidatures sont nombreuses, tout autant que les récompenses, avec 309 entrepreneurs labellisés en 2019.

Le label « Fabriqué à Paris » permet de promouvoir « des objets incarnant l’identité et les traditions parisiennes ». Il garantit et valorise la qualité de produits fabriqués localement. En effet, la condition primordiale de participation est une conception ou une dernière transformation réalisée dans un atelier à Paris. Seuls les artisans inscrits au Registre du commerce et des sociétés, au Répertoire des métiers, à la Maison des artistes, ou aux associations créant dans la capitale sont susceptibles d’obtenir cette distinction.

Le concours pour le label est accessible gratuitement et il propose les catégories suivantes :

Mode et accessoires ;

Univers de la maison ;

Artisanat alimentaire ;

Produits manufacturés.

En parallèle, une récompense est accordée à trois candidats pour l’innovation. Des « Coups de cœur des Parisien-ne-s » sont également distribués après le vote des habitants. Le label est obtenu pour un an et se couple à une dotation décernée aux trois meilleurs : 2 000 € pour le premier, 1 000 € pour le second et 500 € pour le troisième.

Les critères de sélection sont établis par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) et la Chambre de commerce et d’industrie de Paris. Ils portent leur intérêt sur l’originalité du produit, les méthodes de fabrication et la présence d’une démarche sociale et environnementale dans la structure. Après une première sélection, chaque postulant passe devant un jury de professionnels et de représentants de la Ville de Paris.

Vous souhaitez mettre à l’honneur votre création : les candidatures, ouvertes jusqu’au 20 septembre 2020, s’effectuent en remplissant un formulaire disponible en ligne.