Chaque année depuis 2016, le mois de novembre est l’occasion pour de nombreux fumeurs de décrocher de la cigarette durant le Mois sans tabac. Cette campagne d’information et d’accompagnement au sevrage tabagique devra cette année s’adapter à l’épidémie de Covid-19, et mettra en place de nombreux outils numériques.

En 2019, 242 000 personnes se sont inscrites pour participer au Mois sans tabac, qui aurait permis, selon le gouvernement, à 1,6 million de fumeurs d’arrêter la cigarette depuis la 1re édition en 2016. D’autres mesures ont également contribué à cette diminution du nombre de fumeurs : parmi elles, la hausse du prix du tabac, l’apparition du paquet neutre et le remboursement des traitements de substitution, comme les patchs et les gommes par exemple.

Organisée par l’Assurance Maladie, en collaboration avec Santé publique France et le ministère des Solidarités et de la Santé, l’opération Mois sans tabac a pour objectif d’ offrir un accompagnement et des informations aux fumeurs pour les inciter à arrêter la cigarette pendant au moins un mois.

Pour participer au Mois sans tabac, il suffit de s’inscrire sur la plateforme Tabac Info Service, en indiquant son prénom, son sexe et ses coordonnées.

Chaque personne inscrite peut ensuite commander et recevoir gratuitement un kit d’aide à l’arrêt, contenant un agenda, un outil pour calculer les économies réalisées au fil des jours, et des dépliants informatifs sur les méthodes d’accompagnement et les exercices de relaxation à réaliser pour traverser les périodes difficiles du sevrage.

Il est également possible de participer à un programme de 40 jours débutant fin octobre, pour entamer la préparation à l’arrêt. Chaque participant peut rejoindre une communauté en ligne répartie en équipes régionales, pour mieux relever le défi et bénéficier de soutien et de conseils.

Des tabacologues sont joignables par téléphone, au 39 89, du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures. Une application est également téléchargeable sur smartphone, et permet de bénéficier d’un coaching personnalisé, de vidéos de soutien, d’astuces et de conseils de spécialistes, ainsi que d’un suivi quotidien des bénéfices de l’arrêt du tabac, tant sur le plan financier que sur celui de la santé.