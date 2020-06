Depuis le début du déconfinement, sauf motifs impérieux, l’accès aux transports en commun franciliens aux heures de pointe était exclusivement réservé aux travailleurs qui disposaient d’une « attestation employeur ». Ce document, signé et tamponné par les employeurs, permettait aux salariés qui ne pouvaient pas télétravailler de justifier de la nécessité de se déplacer pour se rendre sur leur lieu de travail. Ainsi, grâce à ce sésame obligatoire, les travailleurs franciliens avaient le droit de prendre les bus, métros, RER, Transilien et tramways le matin, entre 6 h 30 et 9 h 30, et l’après-midi, entre 16 h et 19 h. Mais, suite au passage de la région Île-de-France en zone verte, la préfecture de la région francilienne a décidé de supprimer cette attestation dérogatoire de déplacement dès ce mardi 16 juin.