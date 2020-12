Lors de sa scolarité, chaque élève traverse plusieurs grandes étapes, dont le collège et le lycée. Pour évaluer leur assiduité et leurs efforts durant les années d’apprentissage, des épreuves sont organisées en fin de cursus. Le diplôme national du brevet est ainsi obtenu au terme du collège, et il est suivi par le baccalauréat, le BEP ou le CAP. Ces diplômes, en plus de récompenser le travail des élèves, sont des passeports vers le monde professionnel ou les études supérieures. Quelles sont les dates des examens en 2021 ? Et celles des sessions de remplacement ?

Les quatre années de collège s’achèvent avec le passage des épreuves du diplôme national du brevet. Si celui-ci repose en partie sur l’évaluation du socle commun, les candidats se présentent également aux épreuves terminales qui auront lieu les lundi 28 et mardi 29 juin 2021. Le premier jour sera consacré aux épreuves de français et de mathématiques et le second à celles d’histoire-géographie et de sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie, sachant que 2 matières sur les 3 sont évaluées). Comme tous les ans, une session de remplacement sera organisée pour les élèves absents le jour J. Ils devront alors présenter un justificatif valable afin de passer les épreuves les lundi 13 et mardi 14 septembre 2021.

Le calendrier du baccalauréat en détail Le baccalauréat général et technologique Le baccalauréat a connu de nombreux changements depuis la réforme. Son organisation a été repensée afin d’accorder plus de poids au contrôle continu et mieux représenter l’implication des candidats tout au long de l’année. La note finale se compose donc à 40 % du contrôle continu et 60 % des épreuves terminales. La crise sanitaire, qui a déjà bousculé la tenue des épreuves en 2020, a de nouveau un impact sur les modalités du baccalauréat pour l’année scolaire 2020-2021. En effet, les épreuves communes, essentielles dans le calcul de la note du contrôle continu, sont annulées et remplacées par la prise en compte du bulletin scolaire. Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a pris la parole le 5 novembre 2020 pour aborder cette annulation et la justifier par l’inégale préparation des élèves. Les épreuves écrites du baccalauréat général et technologique sont pour l’instant maintenues. Les lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 mars 2021, les candidats se présenteront pour les épreuves de spécialités. L’épreuve de philosophie, passée elle aussi en Terminale, se déroulera le jeudi 17 juin 2021, à la même date que les épreuves anticipées de français pour les élèves de Première. Le Grand oral, nouvelle épreuve du baccalauréat au cours de laquelle l’élève est évalué sur sa capacité à prendre la parole et convaincre son auditoire, sera organisé du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet 2021. En ce qui concerne les épreuves pratiques du baccalauréat général, l’évaluation des compétences expérimentales de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre aura lieu du 23 au 26 mars 2021. Le baccalauréat professionnel Les dates du baccalauréat professionnel diffèrent et sont fixées du mercredi 16 au mercredi 23 juin 2021. Le français ainsi que l’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique seront présentés le mercredi 16 juin 2021. Le jeudi 17 juin 2021, ce sera au tour des épreuves de prévention, santé et environnement, d'économie-droit et d'économie-gestion, puis celles d'arts appliqués et de cultures artistiques le vendredi 18 juin 2021. Les résultats du baccalauréat général, technologique et professionnel devraient être divulgués à compter du mardi 6 juillet 2021. Les dates des épreuves de remplacement seront publiées plus tard au sein d’un Bulletin officiel sur le site du ministère de l’Éducation nationale.