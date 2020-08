Quelles sont les conditions pour prétendre à l’activité partielle de longue durée ?

Le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) s’applique sous certaines conditions et ne doit pas avoir d’incidence sur la pérennité de la société. Toutes les entreprises peuvent y prétendre peu importe la taille ou la nature de l’activité. Elles sont cependant tenues d’avoir signé un accord collectif d’entreprise ou de branche définissant leurs engagements en matière d’emploi et validé par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Pour effectuer la demande, l’employeur transmet à l’autorité administrative l’accord collectif ou un document comportant un certain nombre d’informations mentionnées dans l’article 1 du décret. L’administration adressera en retour sa décision de validation ou d’homologation, qui autorise l’activité partielle. Ce dispositif est limité dans le temps, et toute demande d’activité partielle de longue durée devra être formulée et transmise à l’autorité administrative avant le 30 juin 2022.

La réduction prévue dans le cadre du chômage partiel de longue durée est limitée à 40% du temps de travail sur la durée de l’accord. Dans certains cas exceptionnels et avec la validation de l’autorité administrative, elle peut être augmentée à 50%. Un renouvellement tous les 6 mois est nécessaire et la durée d’activité partielle ne peut excéder deux ans au total.