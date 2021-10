Les députés ont approuvé ce vendredi 22 octobre un amendement gouvernemental visant à augmenter le montant de l’indemnisation des proches aidants et à élargir les critères pour bénéficier de l’allocation journalière. Ces nouvelles mesures estimées à 40 millions d’euros par an entreront en vigueur à des dates fixées par décret ou au plus tard le 1er janvier 2023.