Abandon de la distanciation physique chez les plus petits

Le ministère de l’Éducation nationale a abandonné l’idée de faire respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre les petits à la crèche ou en maternelle. Une mesure « réaliste » étant donné la difficulté à faire respecter ce genre de mesures par les tout-petits. Toutefois, les professionnels devront veiller à ce que les groupes ne se mélangent pas.

En primaire et au collège, la distanciation de 1 mètre reste la règle entre les professeurs et leurs élèves et entre les élèves « quand ils sont côte à côte ou face à face » dans un espace clos, lorsque cela est « matériellement possible ». L’idée de Jean-Michel Blanquer est de faire au mieux, sachant que dans certains cas « on sera obligé d’avoir un peu moins d’un mètre », a-t-il précisé à Public Sénat.

Les salles de classe les plus petites devront être aménagées de façon à ce que la distance entre les élèves soit la plus grande possible et dans les endroits les plus exigus, les élèves de 11 ans et plus devront porter un masque si la distance ne peut être respectée.

Ces contraintes de distance s’appliquent uniquement aux espaces clos, il n’y a pas de règle de distanciation à l’extérieur. « L’organisation de la classe à l’air libre est donc une possibilité encouragée », a précisé le ministre.