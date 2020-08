Chaque année, le Pass Jeunes permet aux Parisiens âgés de 15 à 25 ans de profiter de « bons plans ». Il est gratuit et contient des coupons qui permettent d’obtenir des réductions ou des invitations pour participer à des activités de loisirs, sportives ou culturelles jusqu’à novembre prochain. Quelles sont les activités proposées ? Comment faire une demande de Pass Jeunes pour cette année 2020 ?

Le Pass Jeunes est un « chéquier gratuit composé de coupons » permettant d’ accéder gratuitement ou à tarif réduit à certaines activités culturelles, sportives et de loisirs à Paris : cinéma, piscine, expositions, etc.

Les résidants des communes de Cachan, Clichy-sous-Bois, Les Lilas, Pantin, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville, peuvent également en bénéficier en s’adressant directement au Service Jeunesse de la mairie de leur lieu de résidence.

Le Pass s’adresse aux jeunes qui résident, travaillent ou étudient à Paris, nés entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2005 .

Pour faire une demande de Pass Jeunes, vous aurez besoin de votre numéro de carte « Citoyenne-Citoyen de Paris ». Elle est gratuite et accessible à toute personne de plus de 7 ans qui réside, étudie ou travaille à Paris. Pour faire une demande et obtenir immédiatement votre numéro personnel, il vous suffit de procéder à votre inscription en ligne, sur le site dédié.

Une fois en possession de votre numéro de carte « Citoyenne-Citoyen de Paris », vous pourrez effectuer votre demande de Pass Jeunes 2020 en ligne pour profiter des offres dès le 15 août.