En France et dans plusieurs pays européens, le plafond des paiements par carte bancaire sans contact va être augmenté. Il passera de 30 euros à 50 euros à partir du 11 mai prochain, notamment pour des raisons de lutte contre la propagation du Covid-19.

« En 2019, sur les 11 milliards de paiements par carte enregistrés en France, 3,3 milliards d’euros, c’est-à-dire 30 %, l’ont été par paiement sans contact. C’est un chiffre qui augmente d’année en année : en 2017, cela correspondait à 1 milliard d’euros », selon la journaliste de France Télévisions Dorothée Lachaud.

En raison de l’épidémie de Covid-19, c’est un mode de paiement de plus en plus choisi par les Français pour éviter le maniement d’espèces et l’utilisation du clavier numérique pour taper son code, qui peuvent être vecteurs de transmission du virus.

Les commerçants sont aussi majoritairement favorables à l’utilisation du paiement sans contact qui peut constituer un geste barrière, tout en permettant des paiements faciles et rapides.