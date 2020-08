Il sera obligatoire dès le 1er septembre, « dans les salles de réunion où il n’y a pas d’aération naturelle [et] les espaces de circulation », a annoncé la ministre du Travail, Élisabeth Borne, lors d’une visioconférence avec les entreprises et les syndicats le 18 août.

Port du masque en entreprise : une mesure qui divise

Alors que 24 % des 746 clusters identifiés en France à la mi-août l’ont été au sein d’entreprises, le port obligatoire du masque ne satisfait pas tout le monde.

Certains y voient une mesure trop coercitive, comme Patrick Martin, président délégué du Medef, qui craint que cette décision n’envoie un mauvais signal. « Il ne faut pas envoyer un contre signal en signifiant que notre pays va se mettre à l’arrêt parce que ce serait fatal, notamment sur le plan de l’emploi », a-t-il déclaré à l’antenne de France Info quelques heures avant l’annonce d’Élisabeth Borne.

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ne se montrait guère plus enthousiaste quelques jours plus tôt, et déclarait : « Imposer le port du masque de manière systématique et en toutes circonstances dans toutes les entreprises semblerait à l’heure actuelle excessif. »

En revanche, du côté des épidémiologistes, et plus largement du corps médical, la mesure était attendue avec impatience. À deux semaines de la rentrée, alors que la fréquentation des bureaux va considérablement augmenter, il semblait nécessaire aux spécialistes de prendre des mesures supplémentaires.

« Rendons le masque obligatoire dans tous les lieux clos, dont les entreprises privées », avait réclamé il y a quelques jours au micro de France Info Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

Par ailleurs, la ministre du Travail a incité les entreprises situées dans des zones de circulation active du virus à favoriser le télétravail. « La meilleure chose que nous pouvons faire pour préparer la rentrée, c’est de rassurer les salariés sur le fait que, collectivement, nous prenons les précautions pour éviter la propagation du virus. Il en va de la protection de la santé des travailleurs et de la continuité de notre activité économique » a-t-elle affirmé.