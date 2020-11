Tous les ans à l’approche de Noël, les enfants ont hâte d’écrire la traditionnelle lettre au Père Noël dans laquelle ils font la liste des cadeaux dont ils rêvent. Et ils peuvent l’envoyer, non pas au pôle Nord, mais à Libourne en Gironde où se trouve le secrétariat du Père Noël.

Depuis 1962, le secrétariat du Père Noël a une importante mission : celle de répondre aux lettres envoyées par les enfants. C’est à Libourne que la magie de Noël opère grâce à la participation d’une cinquantaine de postiers volontaires. Ces véritables lutins croulent chaque année sous le courrier, ainsi que les emails, et redoublent d’efforts pour mener à bien cette mission. L’année dernière, 1,2 million de lettres et 79 500 emails sont parvenus au secrétariat.

À quelle adresse envoyer sa lettre au Père Noël ?

Pour écrire au Père Noël, il suffit de mentionner « Père Noël » sur l’enveloppe. En ce qui concerne l’adresse, les enfants ont le choix et peuvent suivre leur imagination. Le Père Noël est célèbre et la lettre retrouvera toujours son chemin jusqu’à son secrétariat. Pas besoin d’ajouter un timbre sur l’enveloppe, l’envoi est entièrement gratuit. N’oubliez pas de les faire signer ou d'indiquer leur prénom pour que le Père Noël puisse vérifier sa liste des enfants sages.

Le Père Noël dispose maintenant d’un accès internet et peut également recevoir des emails. Il donne rendez-vous sur le site pere-noel.laposte.fr, sur lequel il est possible d’écrire, personnaliser et envoyer directement sa lettre. Le site propose aussi plusieurs animations, un compteur de dodos avant Noël, des jeux et activités, comme la quête des 13 lutins, l’atelier d’écriture et la recette des biscuits de Noël.

Lettres, listes de cadeaux ou dessins, toutes les créations sont évidemment acceptées et attendues.