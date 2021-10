Le site de l’ Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) fait peau neuve. Le nouveau portail se veut être simple, moderne et plus accessible.

Enfin, le portail propose une rubrique « Aide et contact », avec notamment une foire aux questions qui a été enrichie.

Par ailleurs, le suivi de votre demande se fait depuis votre tableau de bord de votre espace « Mon Compte » et un code couleur permet de distinguer vos demandes. Et, dans la catégorie « Tout savoir sur le permis », vous aurez accès à des articles d’actualité ainsi qu’à la réglementation en vigueur .

Alors concrètement, qu’est-ce qui change dans cette nouvelle version du site ants.gouv.fr ? Ce nouveau portail permet de réaliser et de suivre vos démarches en ligne plus facilement. En effet, la plateforme indique désormais la liste des documents à fournir, le temps à prévoir, mais également les étapes à suivre pour effectuer votre demande en ligne.

Comme de nombreux autres sites appartenant au gouvernement, il est possible de se connecter en s’identifiant avec FranceConnect. Pour rappel, ce dispositif permet de se connecter à un site en utilisant ses informations personnelles (identifiant et mot de passe) du compte Ameli, des impôts, d’Alicem, de la MSA, de l’Identité Numérique La Poste ou de MobileConnect et moi.

Sinon, vous pourrez également créer un compte ANTS en renseignant vos informations personnelles puis en indiquant un mot de passe.

Toutefois, certaines démarches d’immatriculation ne sont accessibles qu’en se connectant avec FranceConnect.