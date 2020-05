Retour du stationnement payant dans plusieurs villes dès le 11 mai

Le 17 mars dernier, plusieurs municipalités avaient instauré le stationnement gratuit pour favoriser le maintien à domicile des personnes pendant le confinement et « pour permettre à l’ensemble des personnels mobilisés dans la gestion de la crise de pouvoir se garer à proximité de leur lieu de travail », comme l’avait précisé Anne Hidalgo la maire de Paris.

À l’approche du déconfinement, certains maires ont déjà annoncé le retour du stationnement payant dans leurs villes, et ce pour plusieurs raisons :

favoriser la circulation des véhicules devant les commerces

ne pas encourager l’utilisation de la voiture individuelle (embouteillages, pollution…)

permettre à la municipalité de retrouver l’une de ses importantes sources de revenus

« C’est un moyen pour favoriser la rotation et rendre le centre-ville à nouveau accessible. Car nous avons des remontées importantes de commerçants qui se retrouvent depuis six ou huit semaines avec les mêmes véhicules devant leurs boutiques. Et si nous ne le faisons pas, nous aurons immédiatement des voitures ventouses qui pénaliseront les commerçants, déjà bien fragilisés par la crise », a expliqué Jean-Michel Lattes, l’adjoint au maire de Toulouse à Actu Toulouse. Il a par ailleurs estimé le manque à gagner dû à la gratuité du stationnement à 1,4 million d’euros pour la municipalité.