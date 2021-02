Les campagnes de prévention du cancer du col de l'utérus sont nombreuses. Si bien qu'il y a encore peu de temps, seules les filles étaient invitées à se faire vacciner contre les papillomavirus. Deux arrêtés du 4 décembre 2020 viennent cependant changer la donne. Depuis le 1er janvier 2021, les garçons aussi peuvent désormais bénéficier du remboursement du vaccin Gardasil 9.

Les HPV, des infections potentiellement graves

Les papillomavirus humains (HPV) sont des virus sexuellement transmissibles, dont il existe des centaines de variantes. Généralement asymptomatiques, ils affectent principalement les tissus de la peau et des muqueuses. Ces infections très contagieuses engendrent des lésions cutanées bénignes, mais peuvent également évoluer vers des pathologies beaucoup plus graves.

Les HPV sont notamment à l'origine de tumeurs malignes. 99 % des cancers du col de l'utérus sont liés à un HPV chronique. Par conséquent, depuis un certain nombre d'années, le vaccin contre les papillomavirus est vivement recommandé aux jeunes filles. Il protège contre diverses souches de HPV. Gardasil 9 est efficace sur les virus de type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58.

Qu'en est-il des risques pour les garçons ?

Les conséquences des HPV sont largement évoquées chez les femmes. Pourtant, les garçons sont aussi concernés par les impacts d'une infection à papillomavirus. Rien qu'en France, les HPV sont à l'origine de 6300 cancers par an, et plus de 25 % d'entre eux concernent les hommes. Il s'agit notamment de tumeurs de l'anus, du pénis, de la gorge, et de la bouche.

Par ailleurs, même si les conséquences graves sont plus rares chez la gent masculine, les garçons participent indéniablement à la propagation des infections à HPV. En effet, on estime que celles-ci sont si contagieuses, qu'elles concernent environ 80 % de la population sexuellement active.

Le remboursement du vaccin Gardasil 9 aux garçons : une mesure nouvellement en vigueur

En mai 2016, le Haut conseil de la santé publique publie un rapport dans lequel il expose les arguments « pour » et « contre » l'élargissement de la prescription vaccinale contre les HPV aux garçons. Dans la foulée, une prise en charge s'ouvre alors aux hommes ayant des rapports homosexuels. Cette mesure vise en particulier à réduire le risque de cancer anal.

Ce n'est que le 16 décembre 2019 qu'une recommandation de la Haute Autorité de santé sera publiée en faveur d'un vaccin remboursé pour tous les garçons. Officiellement actée par deux arrêtés publiés le 4 décembre 2020 au Journal officiel, elle entre en vigueur dans le calendrier vaccinal le 1er janvier 2021. Cette réforme a pour objectif de freiner la transmission des HPV comme de sensibiliser à toutes les maladies que ces virus induisent.

Les modalités actuelles de vaccination

Aujourd'hui, toute nouvelle vaccination doit être initiée par Gardasil 9. Elle est proposée aux filles et aux garçons âgés de 11 à 14 ans révolus au travers de 2 injections espacées de 6 à 13 mois. Entre 15 et 19 ans révolus, il sera question de 3 injections sur un délai total de 8 mois.

Le vaccin contre les HPV peut être effectué par un médecin, une sage-femme, ou un infirmier sur prescription d'un médecin. Il est possible de se procurer Gardasil 9 en pharmacie sur ordonnance. Le produit est pris en charge à 65 % par l'Assurance maladie sur une base de 135,68 euros par injection. Par ailleurs, certains centres publics proposent une vaccination gratuite.