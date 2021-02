Le montant du chèque varie entre 48 et 277 euros selon le revenu fiscal de référence du ménage. Il est possible de l’utiliser pour régler les factures d’énergie (électricité, gaz, fioul, bois, biomasse et autres combustibles), mais aussi la redevance en logement-foyer et les dépenses engendrées par des travaux de rénovation énergétique au sein du logement.

Pour cela, rien de plus simple : il vous suffit de transmettre le chèque à votre fournisseur d’énergie, au gestionnaire de votre logement ou au professionnel certifié RGE (Reconnu garant de l’environnement) en charge des travaux. En outre, le site consacré au chèque énergie, mis en place par le ministère de la Transition écologique, vous propose de payer vos dépenses d'électricité ou de gaz naturel en ligne. Le numéro du chèque et des informations liées au contrat souscrit vous seront demandés.