Le recours au numérique pour sélectionner les candidats

Les concours SESAME et ACCÈS s’organisent différemment en 2021 et optent pour le numérique. Cette nouvelle organisation est de rigueur pour évaluer et sélectionner les candidats. Par ailleurs, il est impossible de prévoir l’évolution de la situation sanitaire et si les épreuves pourront ou non avoir lieu en présentiel. En optant dès à présent pour un passage de concours à distance, les élèves sont prévenus en avance, aborderont mieux chacune des épreuves et se prépareront en conséquence.

Le concours SESAME regroupe 14 grandes écoles de commerce et de management dont BBA, l’ESSEC, KEDGE ou CESEM. Elles ont pris conjointement la décision de digitaliser l’ensemble des épreuves écrites qui se dérouleront le mercredi 7 avril 2021. Le concours ACCÈS, quant à lui, ouvre les portes de 3 écoles : l’ESDES, l’ESSCA et l’IÉSEG. Les écrits se tiendront à 100 % en ligne le 8 avril 2021. À eux seuls, ces deux concours rassemblent une dizaine de milliers de candidats. Comment leur garantir à tous un passage des épreuves dans les meilleures conditions ?