Ce mardi 16 février 2021, le Parlement a donné son feu vert au report des élections départementales et régionales . Pour rappel, ce sera le dernier scrutin avant la présidentielle de 2022.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit que le gouvernement remette au Parlement au plus tard le 1er avril 2021 un rapport sur les adaptations à prendre en compte pour la tenue de ces élections. Autrement dit, en cas de dégradation de la situation sanitaire en France, un nouveau report pourrait être décidé.

Le projet de loi, adopté ce mardi par le Parlement , ne fixe pas de date précise pour les élections départementales et régionales. Mais, l’exécutif s’est engagé pour que ces scrutins se déroulent les 13 et 20 juin 2021 . Pour rappel, les votes devaient avoir lieu à l’origine en mars 2021.

De plus, chaque mandataire pourra disposer de deux procurations contre une seule jusqu’à présent. Cela a pour objectif de faciliter le droit de vote des personnes les plus fragiles .

Autre principal changement à cause du contexte sanitaire : chaque candidat a la possibilité de mettre en place un numéro gratuit afin qu’il explique son programme électoral à ses électeurs.

Qui élit-on ?

Les 13 et 20 juin 2021, les électeurs seront donc invités à désigner leurs conseillers régionaux et départementaux. Mais concrètement, quelles sont les missions ?

Les élus départementaux sont notamment en charge du revenu de solidarité active (RSA). Ils s’occupent également des routes départementales (construction, travaux de rénovation, etc.), des collèges (prix du repas, recrutement des personnels non enseignants, etc.) ou encore de la gestion de certaines maisons de retraite.

De son côté, la Région peut financer des formations pour les chômeurs. C’est aussi elle qui gère les aéroports, les ports et les lycées.

Pour rappel, les élections départementales et régionales sont deux scrutins distincts. Même si elles ont lieu le même jour, il faudra glisser un bulletin dans deux urnes différentes.

En tout, 1 758 conseillers régionaux et 4 056 conseillers départementaux vont être élus. Il faut également rajouter les 169 conseillers des Assemblées de Corse, Guyane et Martinique qui cumulent les compétences départementales et régionales.