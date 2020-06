Un décret paru dimanche 14 juin au Journal officiel donne des précisions sur le paiement des heures supplémentaires réalisées par le personnel soignant des hôpitaux et autres structures publiques pendant l’épidémie de Covid-19. Ces heures devront obligatoirement être payées entre maintenant et le 1er septembre 2020 et seront majorées. Le point dans cet article.