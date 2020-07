Quelles sont les mesures sanitaires à respecter ?

Le respect des gestes barrières reste de mise pour les locataires. Afin de le leur rappeler, le protocole prévoit la pose d’affiches de Santé Publique France dans les logements loués. Elles présentent les bons comportements à adopter et la marche à suivre lorsqu’un symptôme survient.

Le protocole sanitaire contient une méthodologie rigoureuse pour l’entretien du logement. Conçue à partir des recommandations de l’entreprise O2 Care Service, elle détaille les procédures de désinfection, en précisant le matériel et les produits utilisés. Par exemple, il faut savoir que le nettoyage s’effectue du haut vers le bas, et de la zone la plus propre vers la zone la plus sale. De plus, toutes les pièces sont aérées 15 à 30 minutes et l’ensemble des textiles lavés en machine à 60°. En ce qui concerne les surfaces, les étapes à respecter sont claires et strictes. Elles sont toutes méticuleusement désinfectées, à l’aide d’un virucide ou d’eau de javel diluée. Il en va de même pour la terrasse et le mobilier extérieur.

Un délai de vacance est également prévu entre deux locations. En accord avec le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), il est fixé à 6 heures minimum.