Alors que leurs montants auraient dû baisser en janvier 2022, le bonus écologique et la prime à la conversion vont être prolongés au même niveau jusqu’au 1er juillet 2022. « Nous devons faire face au court terme mais aussi faire évoluer nos habitudes pour ne plus dépendre de ces hausses non maîtrisables du pétrole et du gaz », a expliqué sur France Info Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, au lendemain des annonces de Jean Castex.