Ainsi, seuls les patients qui ont entre 16 et 42 ans sont concernés par cette nouveauté. Concrètement, ils pourront aller effectuer, sans ordonnance préalable, un bilan visuel chez un orthoptiste . Notons également d’autres contraintes :

Certains patients se verront réorienter vers un ophtalmologiste

Cependant, si lors de l’examen, l’orthoptiste observe « une baisse de l’acuité visuelle profonde et brutale » ou un besoin pour le patient « d’une correction optique supérieure ou égale à trois dioptries pour la myopie et l'hypermétropie, et à une dioptrie pour l'astigmatisme », il doit le réorienter vers un médecin ophtalmologiste.

De même, il ne pourra pas non plus rédiger de prescription en cas de « contre-indications listées dans un arrêté ».