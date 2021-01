La science-fiction va-t-elle devenir une réalité ? Alors que la voiture volante est un fantasme assez ancien, sera-t-il bientôt possible de monter dans un taxi volant ? En tout cas, c’est la volonté d’ADP (Aéroports de Paris), de la RATP et de Choose Paris Region, une agence qui gère la promotion de l’Île-de-France.

30 acteurs sélectionnés

À l’automne 2020, ces trois partenaires avaient lancé un Appel à manifestation d’intérêt international (AMI) avec comme objectif de créer un écosystème unique autour des taxis volants, appelé dans le jargon aéronautique VTOL. Le projet s’articulait autour de 5 thèmes : l’accessibilité, l’intégration dans l’espace aérien, les opérations, l’infrastructure et le véhicule.

Et ce lundi 18 janvier 2021, une nouvelle étape a été franchie : 30 acteurs sur les 150 qui ont répondu à l’AMI ont été sélectionnés. Ainsi, des fleurons français, comme Airbus et Air France vont prendre part à ce dispositif. Ils pourront travailler avec d’autres entreprises mondiales plus ou moins connues comme Green Motion qui fournit des systèmes de recharge pour véhicules électriques ou M3 Systems, spécialiste de la géolocalisation embarquée.

En juin 2021, l’entreprise allemande Volocopter sera la première à essayer son véhicule VoloCity à l’aérodrome de Pontoise. Tous les acteurs sélectionnés pourront être présents pour échanger et partager leurs expertises. Puis les autres sociétés sélectionnées pourront tour à tour tester leur véhicule à décollage et atterrissage verticaux.