Vers un soin plus rapide et plus approprié

C’est une victoire pour le SNAO (Syndicat national autonome des orthoptistes). Il militait depuis plus de 10 ans pour que les orthoptistes obtiennent l’autorisation de renouveler les lunettes et lentilles, au même titre que leurs confrères ophtalmologistes et opticiens. Depuis ce dimanche 26 avril, ils peuvent désormais le faire.

Les délais pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste sont parfois très longs (entre 8 mois et 1 an selon les régions). Cela oblige certains patients à parcourir des kilomètres pour en obtenir un plus rapidement et ainsi répondre à leurs besoins en termes de soins. Grâce à cette autorisation de renouvellement directement chez les orthoptistes, les patients pourront non seulement être mieux soignés, mais aussi réaliser des économies. Cela permettra également de réduire les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste.