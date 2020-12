Des citoyens s’illustrent tous les jours en s’engageant au service des autres ou d’une cause. Le gouvernement souhaite leur dire merci et les récompenser pour leur dévouement. Vous connaissez une personne méritant ces remerciements ? Proposez dès maintenant son nom pour qu’elle devienne l’un des Prodiges de la République.

Une récompense pour dire « bravo et merci »

Le 13 décembre 2020, Marlène Schiappa, ministre déléguée en charge de la Citoyenneté, a annoncé au Journal du Dimanche le lancement du dispositif Prodiges de la République. Son but est de récompenser les citoyens qui ont donné du temps pour aider et soutenir des personnes dans le besoin.

Alors que le pays traverse une crise sanitaire sans précédent, ils sont nombreux à se retrousser les manches : un jeune voisin qui fait les courses pour une personne âgée, des étudiants qui montent une épicerie solidaire, des couturiers d’un jour qui fabriquent et distribuent des masques gratuitement, des bénévoles et des réservistes qui prennent sur leur temps libre pour une bonne cause. En cette période difficile, aucune action n’est anodine. Pour le gouvernement, il est temps de dire « bravo et merci » et d’entamer « ce cercle vertueux de la citoyenneté ».