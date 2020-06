Depuis le 22 juin, et jusqu’à vendredi 26 juin se déroule une édition spéciale des « Rendez-vous de la retraite » organisée par l’Agirc-Arrco. Que vous soyez toujours en activité ou à la retraite, cet événement est l’occasion d’échanger gratuitement avec un expert lors d’un tchat en direct et de lui faire part de vos interrogations concernant la situation sanitaire actuelle et ses conséquences sur votre retraite.