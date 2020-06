En effet, la crise sanitaire a touché de plein fouet les commerces non alimentaires et malgré un quasi-retour à la normale, beaucoup de défis restent à relever pour de nombreuses boutiques : écouler les stocks importants accumulés pendant les 2 mois de confinement, renflouer d’urgence la trésorerie et redonner confiance et envie aux consommateurs peut-être encore un peu frileux de revenir faire leurs achats en boutique « comme avant ».

« Je sais que ça peut poser des difficultés pour d’autres grandes enseignes (...), mais je pense qu’ il est légitime de soutenir dans ces moments très particuliers ceux qui sont les plus faibles , ceux qui ont les trésoreries les plus menacées, a expliqué Bruno Le Maire. C’est une question à la fois d’efficacité économique, mais aussi de justice. »

Pas tous à la même enseigne

Même s’il y a une tendance globale dans les commerces avec des stocks importants et un manque de trésorerie, certains secteurs fonctionnent plutôt bien comme les vêtements pour enfant (qui ont grandi pendant le confinement et qu’il faut désormais rhabiller) ou les vêtements et équipements sportifs. La crise du Covid-19 aura véritablement bousculé les habitudes de consommation.

« On espère que d’ici la fin de l’été, pour la rentrée, on soit sur un rythme normal, mais c’est loin d’être assuré », a commenté Yohann Petiot, le directeur général de l’Alliance du commerce auprès de l’AFP. « Pour ceux qui visent la clientèle internationale, ce sera encore plus long. ». Et pour les commerces d’Île-de-France, beaucoup d’incertitudes subsistent : « À Paris, à partir du 15 juillet, il n’y a généralement plus grand monde… », s’inquiète-t-il. Difficile de savoir à l’heure actuelle, s’il y aura des clients, notamment des touristes, pour aller faire les magasins au moment des soldes dans la capitale cette année.